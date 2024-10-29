Konya’nın Karapınar ilçesinde 2024-2025 yılı pancar sezonunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

2024-2025 yılı pancar sezonunun açılışı, ilçeye bağlı Hotamış Mahallesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer, Hotamış Kantar yolunun sathi kaplama asfalt ile yenilenmesinden dolayı Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal’a teşekkür etti.

Programa, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer ve yönetim kurulu üyeleri ile çiftçiler katıldı.