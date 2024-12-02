Konya’nın Karapınar ilçesinde özel öğrenciler tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.

Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulunun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal, daire amirleri, STK başkanları ve aileler katıldı. Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Kardaş, "Özel öğrencilerimizin özel olduklarını bir kez daha gördük. Eğitim ile neler başarabildiklerine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Öğrencilerimizin hayata kattıkları değeri bir kez daha hissettiğimiz bu özel günde, onların azim ve başarıları hepimize ilham verdi" dedi.