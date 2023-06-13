Konya’nın Karapınar ilçesinde 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilerek olan 2023 YKS için ilçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat başkanlığında ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi Karapınar MYO Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Naim Çağlar Diri, İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Nüfus Müdürü Recep Kesik, Meteksan Koordinatörü Öğretim Görevlisi Sertaç Arı ve MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Onur Çayan katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda sınavların ilçe genelinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için güvenlik tedbirleri ile sınava girecek öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunların çözümü, sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Yetkililer, “YKS için gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılan sınav güvenliği toplantısı neticesinde öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda sınava girmeleri ve sınav süresince de huzurlu bir ortamda sınavlarını tamamlamaları için görüş alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede olumsuz bir durum yaşanmaması için şimdiden gerekli tüm tedbirleri aldık” dedi.