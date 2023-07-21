Konya’nın Karapınar ilçesinde okullarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Karapınar ilçesin Mustafa Şener İlkokulu ile Hacı Osman Arı İmam Hatip onarım ve tadilat işleri de aralıksız sürüyor. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "İlçede eğitim öğretime yönelik büyük yatırımların hayata geçirilmeye devam ediyoruz. Okullardaki bakım onarım, güçlendirme, tadilat çalışmaları ve yeni okul binaları sayesinde önümüzdeki dönemde eğitim ortamlarının daha ferah ortamlar olacaktır. Böylelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tertemiz güzel eğitim ortamlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yaptığımız çalışmalarda okullarımızın hangi ihtiyaçları varsa yeni dönem için hazırlıklarımızı eksiksiz yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Desteklerinden dolayı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İnşaat Emlak Birimine teşekkür ediyorum” dedi.