Konya’nın Karapınar ilçesinde öğretmenlere yönelik "Eğitimde Drama Atölyesi" kursu düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Osman Basit tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen kurs, TOBB Anaokulunda gerçekleştirildi. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, eğitim sürecinde öğretmenlerin rol yapma, doğaçlama, oyun temelli öğrenme ve iletişim becerilerini geliştirme konularında önemli bilgi ve deneyimler kazandığını belirtti. Sonkaya, "Katılımlarından dolayı Dr. Osman Basit hocamıza, öğretmenlerimize ve emekleri için Okul Müdürümüz Muzaffer Gündüz’e teşekkür ediyorum. Bu anlamlı iş birliği ve eğitim, öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli bir katkı sağladı" dedi.