Konya’nın Karapınar ilçesinde 16 derslikli İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinin boya badana işlerini okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ve hizmetli birlikte yapıyor.

İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına okul müdürü, idari kadro ve öğretmenler tarafından fiziksel yönden değişiklik yaparak hazırlanıyor. Okul Müdürü Ünal Cesur, Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici, Uğur Şencanlı ve birçok öğretmen okulun boya-badanasıyla temizlik işlerini tasarruf sağlama adına kendileri yapıyor.

460 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceği okulda 35 öğretmenin görev yaptığını belirten Okul Müdürü Ünal Cesur, okulumuzun yeni eğitim öğretim yılına daha farklı girmek adına okulumuzda bir çalışma yapmak istedik. Ancak istenilen rakamlar çok fazla olunca, Kendimiz bu işi yapmaya karar verdik. Öğretmen arkadaşlarla el ele vererek öğrencilerimize okulu ve sınıfları boyayarak okullarında gönül işbirliği yapıyoruz. Okulun boya ve badana için istenilen rakam çok fazla. Bizlerde bunun yerine kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Boyadan anlayan öğretmen arkadaşlarımızla güle oynaya boyama işini yapıyoruz. Bazen öğrencilerimizde bize katılıyor. Okul hizmetlimiz ve bizler okulumuzu severek boyuyoruz. 4 katlı okulumuzun iç boyasını yaptığımız zaman 21 bin liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Okulumuz her alanda örnek okuldur .Bunun yanında sayısız başarılar kazandık. Elde ettiğimiz başarıları devam ettirmek istiyoruz. Eğitimdeki başarımızın devamı için binanın fiziki şartlarını da iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve hizmetli arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerin daha kaliteli ve temiz bir ortamda eğitim alabilmeleri için, elimizden gelen becerileri kullanarak okul binasının boya ve tadilat çalışmalarını yapmaktan mutluyuz” dedi.