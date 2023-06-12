Konya’nın Karapınar ilçesinde, 10. sınıf öğrencilerine Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından günübirlik İstanbul gezisi düzenlendi.

Karapınar’da eğitim gören 10. sınıf öğrencilerine yönelik geziye çok sayıda öğrenci katıldı. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "10. sınıf öğrencilerimizin katıldığı tarihi ve kültürel gezide, medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul’un belli başlı tarihi ve doğal güzelliklerini öğrencilerimiz yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerimizin ecdadımızın emaneti tarihi mekanları ziyaret etti. Tarihimizi öğrenmeleri ve bilinçlenmeleri anlamında son derece faydalı bir gezi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için bu tür etkinlikler öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamaktadır. Bu önemli etkinliğin gerçekleştirilmesine ortam hazırlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.