Konya’nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri okullarda bilgilendirme çalışması düzenliyor. Çalışmalar çerçevesinde Vehbi Yurt İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Karapınar Sağlık Müdürlüğünde görevli Diş Hekimi Buğra Karagöz, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması, ağız ve diş sağlığının önemini anlattı. Öğrenciler, verilen eğitimi dikkatlice dinledi. Tüm okullarda gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerde, erken yaşlarda diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturarak çocukların bilgilendirilmesi, doğru ve sağlıklı beslenmeye yönlendirilmeleri amaçlanırken, sağlıklı beslenme ve diş çürümesine en çok neden olan besinler hakkında da bilgiler veriliyor.