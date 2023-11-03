Konya’nın Karapınar ilçesinde, polis ekiplerinin son 1 hafta içerisinde tescilsiz, plakasız ve trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine yönelik çalışmalarında 40 adet motosiklet yakalanırken, birçok motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tescilsiz, plakasız ve trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor. Kasksız sürücülere ceza yazılırken, tescilsiz motosikletler trafikten men edildi. 1 hafta içerisinde trafik kurallarına uymayan 40 motosiklet polis tarafından yakalandı. Yapılan uygulamalar neticesinde birçok motosiklet de trafikten men edilirken, motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Motosikletlere yönelik yapılan çalışmalarla ilçedeki kazaların azaltılması hedefleniyor.