Konya’nın Karapınar ilçesinde Miraç Kandilinde tüm camilerde özel programlar düzenlendi.

Miraç Kandilinde, Merkez ve Hacı Ömerli Camii başta olmak üzere tüm camilerde çeşitli etkinlikler yapıldı. İlçe Müftüsü Sırrı Fuat Ateş, Hacı Ömerli Camiinde gerçekleştirdiği vaaz ile cemaate Miracın önemi hakkında bilgi verdi. Programlar, ilçe genelindeki tüm camilerde din görevlileri tarafından düzenlenen etkinliklerle devam etti. Cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen dualar, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Miraç Kandili etkinlikleri, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.