Konya’nın Karapınar ilçesinde Deprem Haftası münasebetiyle ilkokul öğrencilerine yönelik deprem tatbikatı düzenlendi.

Vehbi Yurt İlkokulu’nda düzenlenen deprem tatbikatında öğrencilerin deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat sırasında öğrencilere önce teorik bilgiler verildi. Deprem sırasında "Çök, Kapan, Tutun" yöntemi anlatılarak güvenli bir şekilde korunmaları gerektiği vurgulandı. Daha sonra okulda çalan siren ile birlikte öğrenciler sıralarının altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi. Ardından güvenli bir şekilde bina tahliye edilerek okul bahçesinde toplanmaları sağlandı.

Okul yetkilileri ve öğretmenler, bu tür tatbikatların öğrenciler için hayati önem taşıdığını belirterek, afet bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.