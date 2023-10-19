Konya’nın Karapınar ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılacak olan sağlık ocağının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karapınar ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılacak olan sağlık ocağı için temel atma töreni düzenlendi. Temel atma öncesi kurban kesilerek dua edildi. İlçe Müftüsü Fuat Ateş’in duasının ardından sağlık ocağının temeli dualarla atıldı.

Sandıklı Mahallesi Sağlık Ocağı Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Galip Cenan, "Mahallemizin nüfusu oldukça fazla. Bu yüzden mahallemize sağlık ocağı yaptırmak için çalışmak yaptık. Bunun içinde gerekli çalışmalarda bulunduk. Şu anda temeli attığımız sağlık ocağımız bölge insanın önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk ise, “İnsan sağlığını önemli olduğu hayatımızda yapılacak olan sağlık ocağı ilçemize hayırlı olsun. Bizlerde vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde yaşaması için her türlü desteği vereceğiz. Karapınarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Akif Akyurt ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka’da yaptıkları konuşmada hayırseverlere teşekkür etti.