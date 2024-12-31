Konya’nın Karapınar ilçesinde Karapınar Müftülüğü tarafından her hafta düzenlenen gençlik buluşmaları devam ediyor.

Bu hafta İlçe Müftüsü Dr. Sırrı Fuat Ateş’in katılımıyla düzenlenen program ‘Helal rızık’ konusunda gerçekleştirildi. Diyanet Gençlik Merkezindeki programa, farklı meslek gruplarında çalışan ve eğitim hayatlarını sürdüren gençler katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Ateş’in gençlere ‘Helal rızık’ konusunda önemli mesajlar verdiği program, bilgi yarışmasıyla devam etti. Yarışmada, derece elde edenlere bisiklet, akıllı saat ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler verildi. Karapınar Müftülüğü, yapılan etkinlikte emeği geçen tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ederken, gençlerin gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edileceği belirtildi.