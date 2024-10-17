Konya’nın Karapınar ilçesinde Tapu Müdürlüğü Hatıra Ormanı ağaç dikimi gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Çetmi Mahallesi Reis Mehmet Yazgan Caddesi üzerindeki alana Tapu Müdürlüğü Hatıra Ormanı için yaklaşık 300 fidan dikildi. Güzel bir çevre oluşturma anlamında etkinliğin önemli olduğunu belirten Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürü Ömer Ay, “Çevresel sorunlar yaşandığını biliyoruz. Suların azaldığı, su kaynaklarımızın yok olmaya başladığı bu zamanlarda belki de dikeceğimiz 1 fidanla bu soruna çözüm bulabileceğiz. Dikilen her fidan bizim için bir görev. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için herkese görevler düşüyor. Bu hatıra ormanın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğine; Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürü Ömer Ay, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, SÜ Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Prof. Dr. Barış Özcan Çitil, daire amirleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.