Konya’nın Karapınar ilçesinde ’Dünya Diyabet Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Karapınar Hastanesi’nde ’Dünya Diyabet Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Görevli sağlık ekibi hastaneye gelen vatandaşlara ölçümler yaptı. Eğitici broşürler verilirken, ölçüm sonucu problem olan vatandaşlar doktorlara yönlendirildi. Yetkililer, hastaneye gelen vatandaşlara, diyabet insülin direnci, insülin eksikliği ya da insülin direnç ve eksikliğinin bir arada bulunması durumuna bağlı olarak gelişen kan şekerinin yüksek olduğu bir hastalık olduğunu söyledi. Yetkililer, "Diyabet, sık görülen bir hastalıktır. Kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Hatta ölüme yol açabilir yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Yaşam boyu izlenmesi ve tedavi gerektirir" dedi.