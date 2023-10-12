Konya’nın Karapınar ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Sağlık çalışanları tarafından verilen eğitimde ağız ve diş sağlığının ve diş fırlamanın önemi anlatıldı. Ayrıca öğrencilere dişlerini günde en az 2 kez sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce mutlaka fırçalamaları gerektiği vurgulandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, aynı zamanda zararlı ve yararlı yiyecekler hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Eğitimde; ağız ve diş sağlığının, çocukların yaşamı, sosyal ilişkilerini, bedenini ve ruh sağlığını etkileyen faktör olduğunu kaydedildi. Öğrencilere ağız ve diş temizliği, diş çürümesinin engellenme yolları, hangi yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği, diş fırçalamanın doğru yöntemleri gibi birçok konuda öğrencilere bilgiler verildi. Program öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.