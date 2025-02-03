Konya’nın Karapınar ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Teknik Danışman Prof. Dr. Süleyman Soylu ve yönetim kurulu üyesi Tahir Barutçu’nun katılımıyla çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda hububatta gübreleme, yabancı ot ve hastalıklarla mücadele, yeni münavebeli ekim sistemi, üretimde maliyetlerin düşürülmesi, su tasarrufuyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve üreticilerin merak ettiği konular konuşuldu. Toplantı sonrasında, katılımcı çiftçilerin talepleri doğrultusunda sorun tespit edilen ekili arazilerin yerinde incelemesi gerçekleştirildi.

Teknik Danışman Prof. Dr. Süleyman Soylu, çiftçileri bilgilendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Arazide ekili ürünler inceleyip sorunları tespit ediyoruz. Üreticilerimizin ürünlerinden daha fazla verim almaları için çabalıyoruz" dedi.