Konya’nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TAGEM ve OGM ile birlikte FAO işbirliğinde yürütülmekte olan CACILM-2 projesi çerçevesinde Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezine inceleme gezisi düzenlendi.

Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’nın yer aldığı “Orta Asya ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-2)" çerçevesinde teknik 6 gün olarak düzenlenen Teknik Çalışma Programı Ankara, Konya ve Mersin illerini kapsıyor. “Orta Asya ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-2)” teknik işbirliği çalışma programında Karapınar’ a gelen heyete, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü İl Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Necati Şimşekli tarafından slayt eşliğinde “Erozyonun dünü ve bugünü” konusunda bilgiler verildi. Müdür Yardımcısı Şimşekli arazi gezisinde katılımcılara yetiştirilen bitkiler, uygulanan projeler ile ilgili geniş bilgiler verdi. Rüzgar erozyonu sebebi ile terke edilen Gındam yaylası ve Örnek tepeyi gezen heyet yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Etkinlikte yer alan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Derya Köse, Teknik çalışma programı ile ilgili kurum ziyaretleri, saha incelemeleri ve karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdik. Program ile çölleşme ile mücadele, ormancılık ve tarım faaliyetleri ile ilgili iyi uygulama örnekleri incelendiğini kaydetti. Köse, "Proje ülkeleri ile ülkemizin ormancılık ve çölleşme ile mücadele alanında sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmaktayız. Projemiz özellikle 5 ülke Orta Asya ve Türkiye olarak sürdürülebilir doğal kaynak çerçevesinde sahalarımızı geziyoruz. Özellikle iyi örnekleri incele anlamında Karapınar bizim için önemli bir örnek. Türkiye olarak bizim öncülüğünü yaptığımız çok önemli projelerden birisi. Kendi ülkelerinde burada gördükleri iyi uygulama örneklerini, uygulamak anlamında teknolojik transfer anlamında faydalanacakladır. Bu saha yapılan kıymetli projeleri Orta Asya’dan gelen hem üst düzey yöneticiler hem de teknik personel ile paylaşmış olacağız. Ayrıca ülkelerinde eğitimler veriyoruz. Bunlara da devam edeceğiz” diye konuştu.

Projeye katılan Kazakistan’dan Mr Madi Nurpeyisov, "Karapınar’daki bu alanı görünce çok etkilendik. İnsanın neleri başarabileceğine bizzat şahit olduk. Burada yapılan çalışmaları ülkemizde insanlarımız ile paylaşacağız. Projeden güzel sonuçlar kazanacağız" dedi.