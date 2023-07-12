Konya’nın Karapınar ilçesinde 2023 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi.

Hububat Hasadının, fiyat farklılıklarından dolayı üreticiler ile biçerdöver işletmecileri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümü noktasında, günün ekonomik şartları ve ilçemizdeki hububat ekili arazilerinde durumu Ziraat Odası Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlendi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde üreticilerimiz ile biçerdöver işletmecilerimize odamız tarafından belirlenen Tavsiye Niteliğindeki Hububat Hasat ücretleri; kuru hububat hasadı dekar başına 100 lira, sulu hububat hasadı dekar başına 150 liradır" dedi.