Konya’nın önemli hububat merkezlerinden Karapınar ilçesinde arpa hasadına başlandı.

Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesinde havaların sıcak gitmesiyle yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Mehmet Ünüvar’a ait 25 dekarlık tarladan hasat edilen yaklaşık 19 ton arpa, zahireci esnafı Samet Koçaker tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 6 bin 500 liradan satın alındı.

Zahireci Samet Koçaker, mahallelerinde arpa hasadının gerçekleştiğini belirterek, "Karapınar önemli bir tarım merkezi. Yılda birkaç ürün ekip hasat edilen bir yer. İlk arpayı almak bize nasip oldu. Çiftçilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.