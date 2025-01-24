Konya’nın Karapınar İlçe Devlet Hastanesi’nde Aile Hekimliği ve Hastane Entegrasyonu üzerine toplantı gerçekleştirildi.

Karapınar Devlet Hastanesi eğitim salonunda, aile hekimleri ve hastane arasındaki entegrasyon süreci hakkında toplantı yapıldı. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla daha iyi bir iş birliği sağlamanın yolları ele alındı. Katılımcılar, mevcut süreçlerin geliştirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması için önemli önerilerde bulundu. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, “Aile hekimleri ve hastaneler arasındaki entegrasyon, sağlık hizmetlerimizin etkinliğini artıracaktır. Amacımız, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak” dedi.

Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Yaralı ise, “Bu tür toplantılar, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi güçlendirerek, bütünleşik sağlık hizmeti sunumunu destekliyor. Entegrasyon sürecini hızlandırmak için hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

Toplantıya, Karapınar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, Başhekim Dr. Ertuğrul Yaralı, aile hekimleri ve devlet hastanesi uzman hekimleri katıldı.