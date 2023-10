Konya’nın Karapınar ilçesinde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursu açıldı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünün gençlere yönelik ortaklaşa düzenlediği YKS hazırlık kursu yoğun ilgi görüyor. Her sene gelenek haline gelen kurslar, öğrencileri üniversiteye yerleştirmede önemli bir yer tutuyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Süleyman Karadeniz, "Hayat Boyu Öğrenme prensiplerine bağlı eğitim anlayışıyla 7’den 70’e tüm insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Destek kurslarını açarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Halk Eğitimi Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimiz için üniversite hazırlık kursu açtı. Her yıl ortalama 3, 3.5 milyon öğrencinin katıldığı üniversitelere giriş sınavı, öğrencilerimizin hayatlarında bir dönüm noktası haline gelmiş durumda. 1 sorunun bile önemi büyük. İyi bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Üniversite eğitimi için hazırlık yapan öğrenciler HEM’in açtığı kurslarla geleceklerine yön vermek istiyoruz. Şu anda 92 öğrencimiz bulunuyor. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık olarak her hafta deneme sınavları düzenliyoruz” diye konuştu.