Konya’nın Karapınar ilçesinde düğün yemekleri, yöresel lezzetleriyle ve zengin yemek çeşidiyle yıllardır damaklara hitap ediyor.

Karapınar ilçesinde düğün yemekleri, yöresel lezzetleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Zengin yemek çeşidiyle dikkat çeken düğün yemekleri, yıllardır değişmeyen lezzetiyle adından söz ettiriyor. Kadın aşçıların hazırladığı yöresel düğün yemekleri, yoğurt çorbası, bamya çorbası, kuzu etinden pişirilmiş kebap, bulgur pilavı, kuşbaşı etle yapılan kayısı yahnisi, etli yaprak sarması ve üzüm hoşafından oluşuyor. Yıllardır aynı özveriyle hazırlanan düğün yemeğinde belirlenen 2-3 tarafından yemeğin kusursuz ve eksiksiz verilmesi için çaba harcanıyor. Düğün yemekleri için düğünden 3-4 gün önce hazırlar başlıyor. Yaprak sarması dolduruluyor, kebaplık etler doğranıp dinlendiriliyor. Daha sonra yemekler düğün gecesi odun ateşinde pişirilip hazır hale getiriliyor. Düğün günü geldiğinde özenle hazırlanan düğün yemeği ikram edilmeye başlanıyor. Düğün yemeğine davetlilerin yanı sıra ilçede yaşayan Karapınarlı olmayanlarda davet ediliyor. Bu sayede ilçede yaşayan ve Karapınarlı olmayan davetlilerde bölgenin yöresel mutfak kültürünü de tanıma fırsatı buluyor.

Uzun yıllardır ilçede aşçılık yapan Hayriye Barutçu, Karapınar düğün yemeklerinin hazırlanmasının zor olduğunu ancak yenildiğinde eşsiz lezzetin insanlarla buluştuğunu söyledi. Yemeklerin Karapınar’a özel olduğunu belirten Hayriye Barutçu, "En gözde yemeğimiz kebap. Onu doğradıktan sonra tuz ve salça koyuyoruz. Karapınar tereyağı ile de yemeye hazır hale getiriyoruz .Kayısı yahnisi de herkes tarafından beğenilen bir tatlıdır. Yemeklerimizi tamamen odun ateşinde pişiyoruz. Yemeklerin lezzeti hem bizlerin ustalığı hem de pişirme teknikleri ile başka bir güzelliğe bürünüyor. Yemeklerimiz tatlar yıllar öncesinden günümüze kadar geliyor. Ben de uzun süre usta bir aşçının yanında çalıştım. Bu kültür Türkiye’de başka yerde yoktur. Kadın aşçıların olması avantaj hem hijyen hem de lezzet açısından kadın aşçılar daha farklı” dedi.

Aslen Vanlı olan ve ilçede öğretmenlik yapan Fehmi On, zaman zaman düğün yemeklerine katıldıklarını belirterek, "Bir çok ilde görev yaptım. Fakat lezzet olarak bu tadı yakalayamadık. Yahniden, kebap, hoşafa kadar hepsi harika. Böyle lezzet görmedim. Gelip tatmanız lazım” diye konuştu.

Karapınar’da öğrenci olan Gaziantepli Baki Yavuz ise, "Burada ilk defa yemeğe katıldım. Yemekler çok harika. Mutlaka gelmenizi ve tatmanızı tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.