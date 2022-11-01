Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Caddesi’nde refüj çalışması gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Caddesi’nde refüj çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, amaçlarının yolların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. İl genelinde trafik kazalarını minimuma indirmek için gerçekleştirilen çalışmaları birçok noktada sürdürdüklerini dile getiren belediye yetkilileri, “Karapınar Caddesi’nde de refüj düzenleme çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek" diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.