Konya’nın Karapınar ilçesinin doğal güzelliklerinden biri olan Acıgöl’de çevre temizliği gerçekleştirildi.

Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 10 kilometre mesafedeki Acıgöl çevresinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler gölün üst yamaçları dahil sahil bölümüne kadar geniş bir alanda çevre temizliği yaparak çöpleri poşetlere doldurdu. Gölün görüntüsünü bozan ve kirleten poşet, su şişeleri, içki şişeleri ve diğer atıklar işçiler tarafından toplandı ve ardından kamyonlarla götürüldü.

Karapınar Belediyesi Temizlik işleri Müdürü İbrahim Verim, "Gölümüz yüzmek, dinlenmek ve stres atmak isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği ve dinlendiği bir göl. Önemli yol güzergahında olması sebebi ile çok sayıda insan geliyor. Belediye olarak duş kabinlerini dezenfekte edip göl kenarına bırakılan atıkları ekiplerimiz temizledi. En iyi temizlik çevreyi kirletmemek. Gölü hep beraber korumalıyız. Çünkü hepimiz gölden yararlanıyoruz" dedi.