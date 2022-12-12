Eskişehir’de yaşayan Seyitgazi Karaören nüfusuna kayıtlı vatandaşlar bir araya gelerek bisküvi ve lokum ile yapılan ve adına ‘kıstırma’ denilen yiyecek ikramı geleneğini sürdürüyor.

Eskişehir’de yaşayan Seyitgazi Karaören nüfusuna kayıtlı vatandaşlar bir araya gelerek bisküvi ve lokum ile yapılan ve adına ‘kıstırma’ denilen yiyecek ikramı geleneğini sürdürüyor.

Yoğun iş temposuna rağmen Köy Derneği tarafından hizmete açılan lokalde bir araya gelen Karaörenli’ler, düğün, iş, herhangi bir ev veya araba alımı gibi mutluluklarını dile getirmek için çeşitli ikramlarda bulunuyorlar. Bunlardan biri olan özellikle yaşlılardan oluşan vatandaşların yıllardır vazgeçemediği ise, bisküvi ve lokum ile yapılan adına ‘kıstırma’ denilen yiyecek. İki bisküvi arasına lokum koyan vatandaşlar aynı zamanda birbirlerine ikram ediyorlar.

Karaörenli Ramazan Yıldırım; "Özellikle kış aylarında müsait oldukça derneğimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyor, mutluluklarımıza ortak oluyoruz. Herkesi derneğimize bekleriz" diye belirtti.

Zihni Özalp ise; "Sohbet içinde çaylarımızı yudumluyoruz. Bugün de kıstırma keyfi yapıyoruz. Kıstırma bizlerin çocukluğundan bu yana vazgeçilmez bir tattır. Herkesi bir kıstırma yemeye, çay içmeye bekleriz” dedi.