Karaköprü Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Kırsal Halı Dokuma Merkezleri’ projesi Kent & Başkan Dergisi tarafından yapılan oylama sonucu ödüle layık görüldü.

Karaköprü Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Kırsal Halı Dokuma Merkezleri’ projesi Kent & Başkan Dergisi tarafından yapılan oylama sonucu ödüle layık görüldü.

Karaköprü Belediyesi ilçeyi kalkındırmak için yeni projelere imza atarken, gerçekleştirdiği projeler de ödüle layık görülüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle hayata geçirilen ‘Kırsal Halı Dokuma Merkezleri’ projesi ulusal çapta faaliyet gösteren Kent & Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen anketin sonucunda en iyi projeler arasında gösterilerek ödüle layık görüldü. Kent & Başkan Dergisi’nin her yıl düzenlediği, tüm Türkiye’yi kapsayan anketi ile Türkiye’nin başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. Kayseri’de gerçekleştirilen ödül törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak kırsala kazandırılan halı dokuma merkezi projesine verilen ödülü aldı.

Baydilli, “Kırsaldaki kadınların sosyal hayata katılımı, zanaat öğrenmesi ve aile bütçesine katkı sunması için hayata geçirdiğimiz halı dokuma merkezleri projemiz ödüle layık görüldü. Bu projemize oy vererek seçen tüm vatandaşlarımıza, Kent & Başkan Dergisi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ilçemize ödül alacak güzel projeler kazandırmak için çalışacağız” dedi.

Ödül töreninin ardından ödüle layık görülen tüm belediye başkanları günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.