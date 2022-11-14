Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mehmet Ferhat Karaoğlan, TRT Çukurova Radyosu’nda yayımlanan "Bölge Gündemi" programına konuk oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mehmet Ferhat Karaoğlan, TRT Çukurova Radyosu’nda yayımlanan "Bölge Gündemi" programına konuk oldu.

Konuşmasında, vücut kitle endeksinin önemine değinen Karaoğlan; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite hakkında bilgi verdi.

Obezitenin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de en büyük sağlık problemi olarak insanların karşısına çıktığını dile getiren Karaoğlan, toplumda büyük bir sağlık sorunu olan obezitede abur cubur tüketmenin yanı sıra fiziksel aktivite eksikliğinin de çok önemli olduğunu belirtti.

Karaoğlan, sağlıklı beslenmenin ne olduğunu, beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, spor ve hareketli yaşamın sağlık açısından önemini anlatarak konuşmasını sonlandırdı.