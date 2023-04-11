Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de yürütülmekte olan 2023 yılı Bitki Sağlığı Programı çerçevesinde “Karantinaya Tabi Zararlı Organizma Sürvey Çalışmaları” konularında hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, İl,İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki görevli teknik personelin katılımıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası toplantı salonunda düzenlendi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik personellerden Ziraat Mühendisi Eda Gözükara Karantinaya Tabi Zararlı Organizma Sürvey Kayıt Sistemi (KASKs) ve Karantinaya Tabi Patates Hastalık ve Zararlıları sürveyleri hakkında, Ziraat Mühendisi Davut Uysal, Domates ve Biber Virüs Hastalıkları ve Zararlıları Sürveyleri hakkında, Ziraat Mühendisi Ekrem Ada Karantinaya Tabi Meyve Hastalık ve Zararlıları hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme toplantısı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde sürvey çalışmalarında kullanılmak üzere Akdeniz meyvesineği, kiraz Sineği, domates Güvesi, elma iç kurdu tuzakları dağıtımının ardından sona erdi.