Düzce Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ali Karanfil, veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasası güvencesine alınması gerektiğini söyledi.

Her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Veteriner Hekimler Gününün 23. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Düzce Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Karanfil, 2023 yılı temasının ‘Veteriner hekimliğinde çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik ederek veteriner hekimlerin refahını arttırmak. Adalet ve eşitliği savunacak, farklılıkların olduğu bir dünyada eşitlik’ olduğunu belirtti.

Türkiye’de 40 bine yakın veteriner hekim olduğunu hatırlatan Karanfil, bugüne kadar koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve sağlıklı hayvansal gıdaya erişim ile hayvan sağlığı, refahı, çevre sağlığı gibi hayati alanlarda ciddi katkılar sağladıklarını vurguladı.

Buna rağmen iş güvenliği, özlük hakları ve ücretler açısından sürekli haksızlığa maruz kaldıklarını dile getiren Şerif Ali Karanfil “Farklı meslek gruplarına yapılan iyileştirmelerde veteriner hekimler muhteviyat dışı bırakılırken, insanca yaşam ve görev yapma güçleşmiştir” dedi.

Veterinerlerin taleplerini sıraladı

Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, yaşadıkları hak kayıplarını ve taleplerini sıralayarak “Kamuda çalışan veteriner hekimler Devlet Memurları Kanununa göre sağlık hizmetleri sınıfındadır. Kamu Veteriner Hekimlerinin; 2006 yılında ellerinden alınan bir yılda iki aya denk gelen fiili hizmet hakları geri verilmeli. Diğer sağlık sınıfı emeklilerine yapılan özel iyileştirmeler emekli veteriner hekimler için de yapılmalı. Özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve ek gösterge puanları yükseltilmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekimler büyük proje tazminatından yararlanmalı” diye konuştu.

“Kamu alımı yapılmalı”

Her yıl fakültelerden mezun olan 3 bin yeni veteriner hekim için kamu alım yapılması gerektiğini söyleyen Karanfil “İstihdam alanları oluşturmalı, yıpranma payları özel veteriner hekimlere de verilmeli, oluşturulacak üretime dayalı istikrarlı hayvancılık politikaları ile ithalat önlenirken yeni istihdam alanlarına zemin hazırlanmalı, serbest veteriner hekimlerin meslek icra şartları düşünülerek avantajlı araç alınması sağlanmalı, uluslararası serbest dolaşım hakkı ve mesleki gelişimleri desteklenmeli. Hem kamu hem özel veteriner hekimlerimiz sağlıkta şiddet yasası güvencesine de alınmalı” şeklinde açıklama yaptı.

“Tek sağlık konseptinin en önemli değeriyiz”

Veteriner hekimlerin tek sağlık konseptinin en önemli değeri olduğunu dile getiren Karanfil “Kamuoyu bilmelidir ki, mesleğimizde yaşanan olumsuzluklar esasen, toplum sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, ulaşılabilir, sağlıklı et, süt ve diğer hayvansal ürünlerde yaşanacak sorunlar anlamına gelmektedir” dedi.