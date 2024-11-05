Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karamürsel Dereköy Mahallesinde yapımı süren yeni otobüs terminalinde çevre yollarının asfaltı serildi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Dereköy Mahallesinde yapımı süren yeni otobüs terminalinin çevre yollarının asfalt serim çalışması tamamlanırken, yaya kaldırımları ve yağmursuyu hattı ile yapılan otogar çevresi yolları için aydınlatma direkleri de dikildi.

Bin 300 metre asfalt serimi yapılan otogar çevresi yollarının yol çizgilerinin de önümüzdeki günlerde çekilmesi bekleniyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çevre yolları asfalt serim ve çevre aydınlatma çalışmalarının yanı sıra otogarın güney kısmında 5 bin 300 metreküplük taş duvar da yapıldı.