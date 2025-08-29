Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, ‘İlçe Selamlama Konserleri’ kapsamında Karamürsel İskelesi’nde konser verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, ‘İlçe Selamlama Konserleri’ kapsamında Karamürsel İskelesi’nde sahne alarak unutulmaz bir geceye imza attı. Mehteran Takımı’nın seslendirdiği seçkin eserlerin yanı sıra, Bando Takımı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel repertuar ile vatandaşlar eşsiz bir akşam yaşadı.

İLÇE SELAMLAMA KONSERLERİ TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Osmanlı’nın görkemli mirasını yansıtan Mehteran Takımı ile zafer ruhunu güçlü bir şekilde yaşatan Bando Takımı’nın Karamürsel’de aldıkları sahne ile ‘İlçe Selamlama Konserleri’ başarıyla tamamlandı. Karamürsel İskelesi’nde düzenlenen konserde vatandaşlar ezgi ve marşlara büyük bir coşku ile eşlik etti.

30 AĞUSTOS’A ÖZEL MARŞLAR SESLENDİRİLDİ

Bando Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Harp Okulu Marşı’nın yer aldığı eserleri ile katılımcılara hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı. 7’den 70’e herkes, ellerinde Türk Bayrakları ile marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.