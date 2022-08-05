Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karamürsel’de yürüttüğü millet bahçesi çalışmaları hızlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karamürsel’de yürüttüğü millet bahçesi çalışmaları hızlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de başlattığı Millet Bahçesi projesine devam ediyor. Karamürsel’de yapılacak millet bahçesi ile yeni bir yeşil alan daha oluşturulması hedefleniyor. Millet Kıraathanesi ve sosyal donatılarıyla Karamürsel Millet Bahçesi, 11 bin 758 metrekare proje alanında gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede toplam alan içerisinde 300 metrekare kapalı alanda restoran binası, 12 araçlık otopark, seyir terasları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları olacak. Park içerisinde yürüyüş yollarının yanı sıra otomatik sulama tesisatı kurulacak ve yeşil alanlara çeşitli bitkiler ekilecek.