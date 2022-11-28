Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi’ne yapılacak çok amaçlı salonun ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 2 firma teklif verirken, projenin bir yılda tamamlanması planlandı.

Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi’ne yapılacak çok amaçlı salonun ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 2 firma teklif verirken, projenin bir yılda tamamlanması planlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi’ne kazandıracağı çok amaçlı salon projesinin ihalesini gerçekleştirdi. Düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. İhaleye verilen teklifler 7 milyon 620 bin TL ve 7 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. İhalede verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

Karamürsel Kızderbent’te vatandaşlarının sosyal ihtiyaçları düşünülerek yapı kontrol dairesi ekipleri tarafından çok amaçlı bir salon projelendirildi. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan verecek çok amaçlı salon, 770 metrekare alan üzerine yapılacak. Çok amaçlı salonda düğün salonu, sahne, gelin odası, kulis, erkek ve kadın tuvaletler yer alacak. Kızderbent’te yapılacak çok amaçlı salonun 360 takvim gününde bitirilmesi planlandı.