Saadet Partisi'nin 8 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmadığı kongrede partililere son kez hitap etti. Karamollaoğlu, "Elbette bugünden sonra da bir kardeşiniz olarak, ama en önemlisi, bu büyük hareketin bir neferi olarak, sizlerle kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğim" diyerek helallik istedi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi'nin 8 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu’nun yeniden aday olmadığı kongrede yeni genel başkan, Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçimleri yapılıyor.

Yeniden aday olmadığı kongrede Temel Karamollaoğlu veda konuşması yaptı.

Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını belirten Karamollaoğlu, "Bugün, 9. Olağanüstü Büyük Kongremizi gerçekleştiriyoruz. “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Adil Bir Dünya” yolunda yeni bir döneme, yeni bir başlangıca yeni bir şahlanışa adım atıyoruz. 55 yıllık bir mazinin birikimini, bugünün dinamizmiyle buluşturuyor, bir kez daha besmelemizi çekiyor, işe koyuluyoruz" dedi.

“Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum." diyen Karamollaoğlu, Nesimi'nin 'Arabiyi, Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem Sırati müzre müstakim gözetirim rahimi Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem' sözleriyle Saadet Partisi Genel Başkanlığına veda etti.

SP Yüksek İstişare Kurulu, Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan'ı destekliyor.

Arıkan’ın yanı sıra eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve SP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Birol Aydın da aday adayı.