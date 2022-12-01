Karamanlı üreticilere, birlik ve kooperatif yöneticilerine yönelik teknik gezi programı düzenlendi. Muğla’nın Milas ilçesine gelen üreticiler Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi’ne ait fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karamanlı üreticilere, birlik ve kooperatif yöneticilerine yönelik teknik gezi programı düzenlendi. Muğla’nın Milas ilçesine gelen üreticiler Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi’ne ait fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 7 personel, ilçelerde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflerin yöneticileri ve üyelerin katılımıyla Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) çerçevesinde Milas’ta teknik gezi gerçekleştirildi.

Gezi programı çerçevesinde çeşitli kooperatifleri ziyaret eden üreticiler daha sonra ise Milas’ta Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi’ne ait fabrikada incelemelerde bulundu. Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Müdürü Elin Alpay tarafından karşılanan Karamanlı üreticilere Milas bölgesinde yetişen zeytin türleri ve elde edilen zeytinyağı ile ilgili bilgiler aktarıldı. Üreticilere Milas’ın zeytin, zeytinyağı ve otlu böreğinden ikram edildi.

Kooperatif Müdürü Elin Alpay, zeytinyağının kalitesinin nasıl anlaşılabileceği konusunda da bilgiler paylaşarak, Milas zeytinyağının kalitesinin alınan coğrafi işaretlerle kanıtlanmış olduğunu ifade etti.