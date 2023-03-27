Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Atletizm U14 ve U16 Türkiye Şampiyonasında dereceler elde ederek madalyalarla dönen sporcuları makamında kabul etti.

Bursa’da gerçekleştirilen Atletizm U14 ve U16 Türkiye Şampiyonası yarışlarında elde ettikleri derecelerle Karaman’ın adını duyuran sporcular, Zübeyde Hanım Ortaokulu Müdürü Yüksel Sağlam, Antrenörleri Mevlüt İnanır ve Zuhal Kaya ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ı ziyaret ederek başarı öykülerini anlattı. Türkiye U14 Türkiye Şampiyonasında 81 ilden toplam bin 280 sporcunun katıldığı yarışmalarda atletizm erkekler bin metrede ve uzun atlama branşlarında Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Muhammed Kerem Akkuş Türkiye 3’üncüsü oldu. Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eyüp Ensar Ertaş da bin metrede Türkiye 5’incisi olarak Karaman’ı en iyi şekilde temsil etti. Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri Emine Çekceoğlu ile Zişan Hakan, Mümine Hatun Ortaokulu öğrencisi Şüheda Sürmeci, Alparslan Ortaokulu öğrencisi Ayşe Rüveyda Özdemir’den oluşan bayan takımı büyük bir başarıya imza atarak 4x200 bayrak yarışında Türkiye 2’ncisi oldu. Karamanlı sporcuların Bursa’daki madalya yağmuru U16 Türkiye Şampiyonasında da devam etti. Uzun atlama branşında yarışan Sınav Koleji öğrencisi Yaşar Dökme tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Yaşar Dökme ayrıca yüksek atlama kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak madalyalarına bir yenisini ekledi. Son olarak kadınlar 60 metre engellide yarışan Sınav Koleji öğrencisi Nesrin Tuana Özkal, Türkiye 5’incisi olarak Karaman’ın gururu oldu.

“Kazanılan her zaferin arkasında çekilen bir çile ve sarf edilen bir emek vardır”

Almış oldukları madalyalarla Karaman’ı en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcuları tebrik ederek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, elde edilen başarıların tesadüf olmadığının altını çizerek, kazanılan madalyaların disiplinli çalışmanın bir ürünü olduğunu söyledi. Çalışkan, “Öncelikle sizleri elde ettiğiniz başarı ve kazanmış olduğunuz madalyalardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler Karaman’ın gururu oldunuz. Bu başarılar sizin için bir başlangıç olsun. Yolunuz uzun ve yorucu olabilir. Ama unutmayın ki kazanılan her zaferin arkasında çekilen bir çile ve sarf edilen bir emek vardır. Sizler kazanmış olduğunuz madalyalarla çalışmanızın ve emeğinizin karşılığını aldınız. İnşallah sizleri gelecekte kazanmış olduğunuz başarılarla isminizi duymaya devam ederiz. Başarınızdan dolayı sizi tekrar tebrik ediyor, bu başarıda emeği olan antrenörlerinize, okul yöneticilerinize ve ailenize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın başarılı sporcuları ödüllendirmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.