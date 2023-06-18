Karaman İl Özel İdaresi Spor Kulübü milli sporcusu Leyla Abanoz, Romanya’nın Sibiu şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda 24 kiloda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Karaman’ın gururu oldu.

Karaman’ın gelecek vadeden sporcularından İl Özel İdaresi Spor Kulübü milli sporcusu Leyla Abanoz, Romanya’nın Sibiu şehrinde düzenlenen U13 Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda minik kızlarda Balkan Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Kazandığı altın madalya ile madalya kürsüsünde ay-yıldızlı bayrakla yerini alan Abanoz’un bu başarısı ise Karaman’da büyük bir sevinçle karşılandı. Katıldığı ilk balkan şampiyonasında altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten Abanoz, ay-yıldızlı bayrağı birincilik kürsüsünde açmanın çok güzel bir duygu olduğu, Türkiye’yi ve Karaman’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini söyledi. Abanoz ayrıca, şampiyonluk süresince destek veren herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de, Romanya’da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan başarılı sporcu Leyla Abanoz’u tebrik etti.