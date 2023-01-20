Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ali Çoban, 52 yıldır körüğün başında demirci ustalığı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ali Çoban, 52 yıldır körüğün başında demirci ustalığı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Ali Çoban, 14 yaşında çırak olarak başladığı demirciliği 52 yıldır devam ettiriyor. 11 bin nüfuslu ilçede demir işleyen iki esnaftan biri olan Çoban, körük ile ısıtarak işlenen demirin daha sağlam olduğunu söyledi. Çeşitli tarım ve iş aletlerini, körük ile ısıtıp döverek işleyen 66 yaşındaki Ali Çoban, “1971’de babam beni bu mesleğe verdi. 1976’ya kadar ustanın yanında çalıştım. 1977’de askere gittim. Askerden geldikten sonra kendi dükkanımı açtım. O gün bu gündür aynı mesleği devam ettiriyorum. Aşağı yukarı 42-43 sene oldu çalışıyoruz. Çok şükür rızkımızı buradan çıkarıyoruz ve işimizden memnunuz, şikayetimiz yok. Balta, kazma, tahra, satır, demir aletlerinden ne olursa burada yaparım. Bizim yapamayacağımız bir şey yok. Hepsini yaparız. Tabii bizimki el sanatı olduğu için biraz farklı oluyor. Fiyatta da farklı oluyor. Sağlamlıkta da farklı olur. Çalışıyoruz, şimdi bir balta yapıyorum. Biz normalde buna tahtacı baltası deriz. Ağaç yontmak için kullanılırdı, şimdi tabii yalan oldu. Normal bir şekilde kullanılıyor’’ dedi.

Ali Çoban, sipariş üzerine yaptığı ürünleri Türkiye’nin farklı illerine de gönderdiğini belirtti.