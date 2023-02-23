Karaman’ın Ayrancı ilçesinde çocuklar, “Bir Oyuncak Bin Umut” kampanyası çerçevesinde oyuncaklarını deprem bölgesindeki akranlarına gönderdi.

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde çocuklar, “Bir Oyuncak Bin Umut” kampanyası çerçevesinde oyuncaklarını deprem bölgesindeki akranlarına gönderdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 18’inci gününde Türkiye’nin farklı illerinden bölgeye yardım gönderilmeye devam ediliyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye yardım gönderen iller arasında yer alan Karaman’da depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli faaliyet yürütülüyor. Bu çerçevede başlatılan “Bir oyuncak bin umut” kampanyasıyla birlikte ilçesindeki çocuklar oyuncaklarını deprem bölgesindeki akranlarına bağışladı. İlçe merkezi ve köylerdeki vatandaşlarsa küçükbaş hayvanlarını depremzedeler için satıp elde ettikleri gelirlerle aldıkları 100 adet 12 metrekare yaşam çadırı, 200 adet yatak ve 200 adet battaniyeyi deprem bölgesine gönderdi. Ayrancı Kaymakamlığı da depremzedelere yaptıkları bağışlar nedeniyle çocuklar ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.