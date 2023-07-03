Karaman Atak İzcilik Spor Kulübü’nün 16 yaşındaki sporcusu Haktan Ramazan Sayan, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Pist Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi.

Karaman’ın gelecek vadeden bisikletçilerinden Atak İzcilik Spor Kulübü bisiklet takımı sporcularından Haktan Ramazan Sayan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15-16 Haziran 2023 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olarak, 1-8 Temmuz 2023 tarihlerinde Konya’da yapılacak Pist Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi. Çalışmalarına bisiklet antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner ile devam eden 16 yaşındaki başarılı bisikletçi, milli davetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, milli forma altında ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istediğini belirtti.

Genç sporcu Sayan’ı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle genç sporcumuzu başarısından dolayı canı gönülden kutluyorum. Karamanlı sporcularımız katıldıkları müsabakalarda gösterdikleri performansla milli takımlarımızın dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç sporcumuz Haktan Ramazan Sayan’da kamp süresince elinden gelenin en iyisini yaparak milli formayı terletmeye hak kazanacaktır. İnşallah Karamanlı sporcularımızı daha iyi yerlerde görmeye devam edeceğiz. Sporcumuza kamp süresinde başarılar diliyorum “dedi.