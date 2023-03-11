Karaman’da, UEFA standartlarına uygun olarak 5 yıl önce yapımına başlanan 15 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadyumunda kale direkleri takılırken, saha çizgileri de çizildi.

Karaman’da, UEFA standartlarına göre yapılan yeni statta sona gelindi. Kırmızı-beyaz çatı kaplaması ve koltuk renklerine sahip olan stadyumda, çim serme işleminin ardından kale direkleri takılarak saha çizgileri de çizildi. Stadyumda tribün koridorları ile çevre düzenleme çalışmaları ise halen devam ediyor. Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkisindeki stadyumda 100’e yakın kişi çalışıyor. Stadyumda 241 kişilik protokol tribünü, 25 loca, 2 farklı protokol ağırlama salonu, 155 kişilik basın tribünü, 100 kişilik toplantı salonu, kafeterya, açık ve kapalı olmak üzere 417 araçlık otoparkla birlikte tribünlerde de ısıtma sistemi bulunuyor.