Karaman Belediyesi tarafından yapılan yeni şehir parkı hizmete açıldı.

Karaman Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Şehir Park’ın yapımı tamamlanarak, Cumhuriyetin 100. yılında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Şeyh Şamil Mahallesinde 38 bin metrekarelik alana yapılan park içerisinde, gölet ve ortasında kemer köprü bağlantılı ada, anfi tiyatro, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeterya ve otopark alanı yer alıyor. Şehrin kalabalığından uzak ve yeşillikler içerisinde olan parkı ziyarete gelen vatandaşlar, gezi bisikletleri ile parkı turlarken, su bisikletleri ile de gölet içerisinde doyasıya gezebilecekler. Şehir Park ayrıca, Ay-yıldız figürleri, rengarenk aydınlatmaları, su gösterileri, oturma ve dinlenme alanlarıyla şehrin yeni gözdesi olmaya aday bir sosyal alan oldu.