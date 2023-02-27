Karaman’ın Ermenek ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Hatice ve Hakkı Polat İlk ve Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Hatice ve Hakkı Polat İlk ve Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Açılışa, Ermenek Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cafer Kemik, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Aynur, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Balcı, davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Zeka oyunları sınıfında, çeşitli oyun ve aktivitelerle küçük yaştaki çocukların dikkat, görsel algı, problem çözme, plan yapma, düşünme ve inşa becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açılışta konuşan Hatice ve Hakkı Polat İlk-Ortaokulu Okul öncesi öğretmeni Feray İnal, "İlçemiz ulaşım ve coğrafi açıdan zor şartlara sahip olsa da eğitime önem veren bir ilçedir. Okulumuzda eğitim taşımalı sistemle gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin çoğunluğu köylerden taşımalı sistemle gelmektedir. Öğrencilerimizin sosyal ortamları oldukça azdır. Çocuklarımızın sosyal ortamlarını artırmak için eğitimci olarak fikirler ürettik. Okulumuz sınıf öğretmeni Pelin Sayan ile bir akıl ve zekâ oyunları sınıfının oluşturulmasının çocuklar için faydalı olacağını düşündük. Ancak maliyetli bir çalışma olduğu için, okulumuzun da maddi imkânları yeterli olmamasından dolayı sınıfı nasıl oluşturacağımız konusunda düşünceliydik. Fikir alışverişi sonunda cesaretlenerek çevrenin de destek olabileceği düşüncesiyle adım atmaya karar verdik. Okulumuzun, yakınlarımızın, çevremizin, ilçe kurumlarının ve esnaflarının bulunduğu bir liste oluşturduk. Fikrimizi okulda paylaşarak okul idarecilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın da desteğiyle projemizi başlatmaya karar verdik. Listede oluşturduğumuz ve daha aklımıza bile gelmeyen birçok adresi ziyaret ederek yardımlar topladık. Hayırseverlerin desteği ile böyle bir sınıf oluşturduk" dedi.

Sınıf öğretmeni H. Pelin Saya da, "Öncelikle sınıfımızın fiziki ortamı hazırlamaya başladık. Görsel açıdan çocuklara hitap edecek, düşündürücü yazılar ve resimlerle duvarlara çizim çalışmaları yaptık. Topladığımız yardımlarla kendi tasarladığımız masaları ve dolapları yaptırdık. Birçok çeşit akıl ve zekâ oyunları temin ettik. Hayırsever bir firmanın yardımıyla ücretsiz olarak sandalyelerimizi aldık. Yani bu sınıf çocuklara ve eğitime gönül verenlerin desteği ile oluşturuldu. Okul öncesi öğretmeni Feray İnal ile geç saatlere kadar çalıştık. Başta satranç, mangala, koridor, amiral battı, sudoku, bölgesel sudoku, dokuz taş, kelime oyunu, çit oyunu gibi farklı akıl oyunları ile öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesi, problem çözme, iletişim ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmesi için oluşturduğumuz sınıfımız, öğrencilerimiz tarafından oldukça beğenildi. Hakkı Polat İlk ve Ortaokulu olarak projemizde çocukları önemseyerek bize destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle hizmete açıldı.