Karaman’da 2 ayrı suç örgütlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Dün tutuklanan 10 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Karaman’da 2 ayrı suç örgütlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Dün tutuklanan 10 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden son 7 kişinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A.Ü., B.K., V.Ü. ve İ.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer zanlılar M.Y. ve H.K. adli kontrolle Ö.K.’de yurt dışına çıkma yasağı getirilerek serbest bırakıldı. 2 firarinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 18 Ekim’de özel harekat timlerinin de katıldığı 500 polisle düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret" gibi suçlara karıştıkları ileri sürülen, iki ayrı organize suç örgütünün üyesi 39 şüpheliden 37’sini gözaltına alınmış, 2 zanlıya da adreslerinde ulaşılamamıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 12 adet tabanca, 12 adet tüfek, 612 adet mermi, 15 adet kılıç, kama, balta, 532 adet sentetik hap, 25 gram esrar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.