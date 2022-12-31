Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 91 okula kütüphane kurarken, kütüphaneleri toplamda 226 bin kitapla doldurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 91 okula kütüphane kurarken, kütüphaneleri toplamda 226 bin kitapla doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, öğrencilerin kitaplara rahatça ulaşması ve okuma kültürü kazandırmayı amaçlayan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile kamu kurumları ve hayırseverler desteğiyle kitaplar temin edildi. Proje çerçevesinde Karaman’da eğitim gören 49 bin 316 öğrenci için 91 okula kütüphane kuruldu. Kurulan kütüphanelerle birlikte okullardaki kitap sayıları da 148 binden 226 bine ulaştı.

Kisecik İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İstanbul’dan memleketi Karaman’daki öğrenciler için kitap hediye eden bir hayırseverin kitaplarını da okula teslim ederek proje çerçevesinde Karaman’da yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Proje çerçevesinde açılan kütüphanelerin günden güne daha fazla kitap ile buluşturulduğunu söyleyen Çalışkan, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile okullarımızda bulunan kütüphanelerin iyileştirilmesi ve kitapla donatılması için çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma neticesinde il genelinde 93 olan kütüphane sayımızı 184’e yükseltirken kitap sayımızı ise 148 binden 226 bine çıkardık. Amacımız, bakanlığımızın desteğiyle oluşturduğumuz okul kütüphanelerinde okuyan, okuduğunu kağıda dökebilen, hayalleri zengin insanlarla geleceği inşa edebilmektir” dedi.

Okul kütüphanelerinin daha da zenginleştirilmesi için toplumun her kesimine görevler düştüğünü hatırlatan İl Müdürü Çalışkan, bu doğrultuda okullara kitap hediye eden tüm hayırseverlere teşekkür etti.