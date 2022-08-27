Karaman’da işlenen cinayetin şüphelisi polisin titiz çalışması sonucu İzmir’de yakalandı. Karaman’a getirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman’da işlenen cinayetin şüphelisi polisin titiz çalışması sonucu İzmir’de yakalandı. Karaman’a getirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran’da galericiler sitesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra kaçan şüpheli E.K’yi yakalamak için özel bir ekip kurdu. 73 gün boyunca E.K’nin izini süren ekip, şüphelinin İzmir’de olduğunu belirledi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla şüpheli saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karaman’a getirilen şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

14 Haziran’da Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ramazan Erbay ve Ö.K. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Erbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.