Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 8 bin 812 kapasiteli GSB Karaman Yurtlarında uyum programı çerçevesinde iletişim toplantıları devam ediyor.

Gençlere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunan GSB Karaman Yurtlarında yeni kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirmek, gençlerin motivasyonlarını artırmak, yaşanan uyum problemlerinin önüne geçmek amacıyla düzenlenen iletişim toplantıları devam ediyor. Karaman Kız Yurdu, Nefise Sultan Kız Yurdu, Hatuniye Kız Yurdu, Piri Reis Yurdu, Karamanoğlu Mehmetbey Yurdu, Ermenek Yurdu ve Mehmet Emin Paşa Yurtlarında düzenlenen iletişim toplantılarında öğrencilerle buluşan yurt müdürleri ve görevli personeller sohbet havasında geçen toplantılarda gençlerin sorularını yanıtlayarak onların hayallerini, projelerini ve Karaman’ı konuşuyor.

GSB Karaman Yurtlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sürecini hemen atlamaları için düzenlenen iletişim toplantıların devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle yeni gelen öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diliyorum. GSB Karaman Yurdumuzda barınan öğrencilerimizin güvenliği, konforu ve kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Yurtlarımız sadece birer barınma mekânı olmanın dışında bir sosyal yaşam merkezidir. Bunun için öğrencilerimizin serbest zamanlarını daha kaliteli geçirmeleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu bir program hazırlıyoruz” dedi.