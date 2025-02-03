Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki M.A.E. isimli çocuğa M.T. (21) idaresindeki 70 ACJ 694 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya çocuk yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ile yaya çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.