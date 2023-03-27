Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Karaman Satranç İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan “Yeşilay Haftası Satranç Turnuvası” 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategorilerinde düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi. Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salon’unda düzenlenen turnuvaya yoğun ilgi gösteren sporcular bu anlamlı turnuvada yaş kategorilerinde birincilik için ter döktü. Sporcu ailelerinin de çocukların heyecanına ortak olduğu müsabakalarda ayrıca Yeşilay tanıtım broşürleri dağıtılarak farkındalık çalışması yapıldı. 2 gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları ise Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Avukat Neslihan Akkaya, Satranç İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu, hakemler ve sporcu velileri tarafından verildi.